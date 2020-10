Tennis

VIDEO - " C'est génial de voir le tennis que produit Fiona Ferro"

ROLAND-GARROS - Elle était attendue, et elle est au rendez-vous : Fiona Ferro s'est qualifiée en 8es de finale face à Patricia Maria Tig pour le plus grand bonheur de nos consultants Arnaud Di Pasquale et Nicolas Escudé. Le jeune Daniel Altmaier qui signe la grosse perf' du jour et le parcours sans faute d'Andrey Rublev sont aussi au menu des Hits du jour.

00:03:17, 59 vues, il y a une heure