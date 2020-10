Tennis

VIDEO ECHANGE - Toni Nadal: "Face à Djokovic, le plan était souvent d'aller à l'église pour prier"

ROLAND-GARROS - Antoine Benneteau est à aller à la rencontre de Toni Nadal avant le début de Roland-Garros. Voici un extrait de cet entretien où l'oncle et ancien coach de Rafa évoque ses difficultés à affronter Federer et Djokovic. Et pour lui, face au Suisse, il était plus facile d'établir un plan de jeu que face au Serbe, beaucoup plus insaisissable côté tactique.

