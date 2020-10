Tennis

VIDEO - Giudicelli : "Sans toit ni éclairage, il n'y aurait pas pu avoir de report de Roland-Garros"

ROLAND-GARROS - Invité exceptionnel d'Eurosport Tennis Club, Bernard Giudicelli revient sur la décision de reporter les Internationaux de France entre septembre et octobre, décision qui a fait beaucoup parler mais qui, au final, satisfait beaucoup de monde. Et qui n'aurait pas été possible sans les travaux qui ont été effectués ces dernières années.

00:04:31, 377 vues, il y a 11 heures