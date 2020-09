Tennis

VIDEO - Le débat : L'éclairage à Paris change-t-il la donne ?

ROLAND-GARROS - La grande nouveauté de cette saison à Paris, c'est la possibilité de jouer alors que la nuit est tombée, grâce aux éclairages et au toit mis en place sur le court central. Cela change-t-iul la donne pour les joueurs et joueuses ? Arnaud Di Pasquale et Camille Pin en débattent dans Eurosport Tennis Club.

00:03:39, 62 vues, il y a 33 minutes