Tennis

VIDEO Les prochains objectifs de Gaston ? "Le top 100 et gagner… un Challenger"

ROLAND-GARROS - Après son excellent Roland, Hugo Gaston a répondu à l'invitation d'Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau dans DiP Impact, émission à écouter en intégralité en podcast et en vidéo sur Facebook. Après un 8e de finale inespéré à Paris, le Français veut désormais entrer dans le Top 100 le plus vite possible. (Réalisation: Sébastien Petit)

00:02:28, 601 vues, il y a 2 heures