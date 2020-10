Tennis

VIDEO - Roland-Garros 2020, La volée est-elle une solution sur terre ? "C'est étonnant, mais oui !"

ROLAND-GARROS - Dans Eurosport Tennis Club, cette question a été posée à Arnaud Clément et Nicolas Escudé : la volée peut-elle encore servir sur terre battue, alors que la surface est lente et que les balles fusent de plus en plus vite ? Nos consultants sont unanimes : il ne faut pas l'oublier ! Mais sans une bonne main et une excellente construction du point, impossible d'y aller !

00:06:31, 37 vues, il y a 8 heures