VIDEO - Roland-Garros, Les Hits du jour: "Quitter le court comme une princesse, ça ne se fait pas !"

ROLAND-GARROS - Coups de gueule de Camille Pin et Nicolas Escudé pour commencer cette quinzaine : 1) il fait froid et il pleut pour tout le monde, 2) Victoria Azarenka n'a pas à se plaindre, 3) qu'est-ce qu'a attendu Cecchinato pour regagner un match du Grand Chelem? et 4) oui Jérémy Chardy, allumez son adversaire au filet, c'est moche. Voici les Hits du jour (Réalisation: Sébastien Petit)

