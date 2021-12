Elle était pressentie pour reprendre le flambeau, c'est désormais officiel : Amélie Mauresmo est la nouvelle directrice de Roland-Garros. Lors d'une conférence de presse jeudi, elle a été intronisée par le président de la Fédération française de tennis (FFT) Gilles Moretton. Joueuse française la plus titrée de l'ère Open avec 25 trophées glanés dont deux en Grand Chelem (Open d'Australie et Wimbledon en 2006), elle succède dans ces fonctions à Guy Forget dont le contrat expirait en 2021 et occupera le poste au moins pour les trois prochaines années.

Plus d'infos à suivre...

