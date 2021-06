Tennis

Avec du public et un match en moins, Berrettini tiendrait-il quand même la route face à Djokovic ?

ROLAND-GARROS 2021 - L'affiche de la soirée opposera en night session Novak Djokovic à Matteo Berrettini en quart de finale sur le court central. L'Italien a bénéficié du forfait de Roger Federer en huitième et avance vers le n°1 mondial avec un match joué en moins. Est-ce un avantage certain? Nos experts Camille Pin, Bertrand Milliard et Laurent Vergne sont mesurés à ce sujet dans Terre Débattue.

00:09:25, il y a 21 minutes