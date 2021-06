La menace existe toujours. Ce mercredi, l'organisation de Roland-Garros a dévoilé "deux joueurs du tournoi de double messieurs, appartenant à la même équipe, ont été testés positifs au Covid-19". Dans cette optique, "conformément au protocole sanitaire du tournoi, l'équipe a été écartée du tableau et les deux joueurs ont été placés à l'isolement. Ils ont été remplacés par la première équipe sur la liste d'attente", continue ainsi le texte. L'identité de la paire n'a pas été dévoilée. C'est la première fois que cette décision est prisé dans cette édition 2021.

"Depuis le début du tournoi (24 mai), 2446 tests ont été réalisés à ce jour auprès des populations des joueuses, des joueurs et de leur entourage", détaille encore le communiqué, rappelant que "tous les joueuses et joueurs du tournoi ainsi que leur entourage font l’objet d’un suivi biologique continu, avec notamment des tests très réguliers, et tous évoluent et circulent dans des espaces 'sanitairement' réservés".

