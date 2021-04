Tennis

Di Pasquale "n’arrive pas à comprendre la polémique sur le changement de dates de Roland-Garros"

DIP IMPACT - Arnaud Di Pasquale s'étonne de la polémique que suscite le report de Roland-Garros d'une semaine (début des qualifications le 24 et non le 17 mai). Il exprime sa surprise à Antoine Benneteau ce lundi, dans un extrait de votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actu' du tennis. Selon lui, cette décision est logique et, surtout, prise après une concertation. [Réalisation Simon Farvacque]

00:04:00, il y a 4 heures