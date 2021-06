Diego Schwartzman continue sa renaissance parisienne. Le demi-finaliste sortant a validé sans trembler son billet pour les huitièmes de finale, samedi, après une victoire en trois manches face au vétéran Philipp Kohlschreiber et ses 37 ans (6-4, 6-2, 6-1). Le même Kohlschreiber qui l'avait débarrassé d'un troisième rendez-vous en 2021 avec sa Némésis Aslan Karatsev. Il a l'art du remerciement ce Diego.

Il attend le vainqueur du duel entre Carlos Alcaraz et Jan-Lennard Struff au 4e tour. Et ce sera beaucoup plus difficile que ce troisième match de la quinzaine.

Kohlschreiber a fait ses 37 ans

Solide dans l'échange, Schwartzman a fait un vainqueur logique de ce premier match de la journée sur le court Suzanne-Lenglen. Kohlschreiber a opposé de la résistance pendant douze jeux, avant de lâcher complètement le match. Le 132e mondial a perdu le premier acte après avoir été breaké assez tôt, à 2-2. Un handicap qu'il n'a jamais pu combler.

Son debreak à 0-1, dans le deuxième set, n'a pas été le déclic espéré. Diminué physiquement, en mode arrosage automatiquement, il a traversé comme une ombre la fin de rencontre en marquant seulement trois jeux lors des deux derniers sets.

