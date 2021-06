Andrey Rublev était le seul joueur à avoir atteint les quarts de finale des trois derniers tournois du Grand Chelem : US Open 2020, Roland-Garros 2020, Open d'Australie 2021. Le fait qu'il ait calé systématiquement à ce stade montrait qu'il touchait là une forme de plafond de verre, mais c'était tout de même le signe d'une louable constance. Cette fois, il ne verra pas les quarts. Le Russe n'apercevra même pas le 2e tour. Mardi, il a trébuché dès son entrée en lice contre Jan-Lennard Struff, après cinq sets (6-3, 7-6, 4-6, 3-6, 6-4) et 3h46 de combat.

Pour un 1er tour, Struff n'était pas un cadeau. Solide, puissant, l'Allemand a le jeu pour enquiquiner pas mal de gros bras sur le circuit. Malgré tout, c'est là une vraie déception pour Rublev, désormais bien installé dans le Top 10 mondial, et qui avait atteint la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo au mois d'avril, battant au passage Rafael Nadal en quarts de finale. Il espérait sans doute mieux, et pourquoi pas des retrouvailles avec le champion espagnol, à Paris, toujours en quarts.

Manque de lucidité

Contre Jan-Lennard Struff, qui a claqué 25 aces (mais aussi 11 doubles fautes) Andrey Rublev a pourtant failli retourner une situation très complexe. Mené deux sets à rien, le N°7 mondial a survécu à un troisième acte tendu avant de se relancer. Lorsqu'il a recollé à deux sets à un avant d'embarquer son adversaire dans une manche décisive, il semblait presque avoir fait le plus dur.

Malheureusement pour lui, Rublev n'a pas su enfoncer le clou. Il a rapidement lâché son service dans le 5e set, à 1-1, et ne s'en est jamais relevé, en dépit de deux balles de débreak un peu plus tard, à 4-3. A l'image du nombre de points remportés (170 de part et d'autre), ce match ne s'est pas joué à grand-chose mais le Russe a parfois manqué de lucidité, comme dans le tie-break du 2e set qui a pesé lourd au final. Après Dominic Thiem, c'est une autre tête haute qui tombe. De haut.

