Cette fois, c'est fini pour Sofia Kenin. Passée non sans peine en huitièmes de finale, la finaliste de l'édition 2020 n'ira pas plus loin. La tête de série N.4 n'a pas existé lundi contre la Grecque Maria Sakkari, qualifiée express à peine plus d'une heure de jeu (1h08). L'Athénienne s'est imposée 6-1, 6-3 pour décrocher son premier billet en quart de finale de Grand Chelem de sa carrière. Sans rien enlever à sa belle prestation, Sakkari peut remercier son adversaire, absente du premier au dernier point du match.

Plus d'informations à suivre...

