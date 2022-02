Il le connaît depuis plus de vingt ans. Comme Rafael Nadal, Richard Gasquet était un phénomène de précocité quand il a débarqué sur le circuit professionnel. Alors, il porte forcément un regard particulier sur l'évolution de son rival de jeunesse qui est devenu dimanche dernier le joueur le plus titré en Grand Chelem de l'histoire du jeu, avec 21 couronnes. Dans la foulée de son entrée en lice victorieuse contre Ugo Humbert à l'Open Sud de France, Richard Gasquet a rendu un bel hommage au Majorquin.

"Il est trop fort, il n'y a pas de mots. Il n'était pas préparé du tout, et dès qu'il est dans un tableau, il est tellement fort qu'il domine des Shapovalov, des Berrettini qui sont des joueurs immenses déjà. Mais lui, c'est une légende. Tant qu'il est sur le circuit, forcément, et d'autant plus quand il n'y a pas Federer, ni Djokovic comme c'était le cas en Australie, il est favori. C'est ce qui fait peur : c'est tellement un monstre du tennis qu'il est toujours favori, même sans être préparé. C'est Nadal. Je ne suis même pas surpris de sa victoire parce que je sais le mec que c'est", a-t-il assuré.

Gasquet était d'autant moins étonné que, tout au long de leurs carrières respectives, il a vu le phénomène à l'œuvre. A 17 reprises, il s'est présenté sur le court face à lui et à chaque fois, il s'est incliné face à ce "monstre", comme il l'appelle, de résilience et de travail. Et pourtant, il ne lui en tient pas rigueur, bien au contraire. "C'était beau de le voir, j'étais content de le voir gagner. Je l'ai soutenu du début à la fin du tournoi, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement." Que faire d'autre que s'incliner face à la grandeur ?

Et le Biterrois de naissance ne voit pas le Majorquin s'arrêter en si bon chemin, fort de cette confiance retrouvée en ses capacités physiques. La 22e couronne du Grand Chelem a de fortes chances d'arriver dès le printemps prochain sur la terre battue parisienne, citadelle quasi-imprenable où il s'est déjà imposé à 13 reprises. L'an passé, il avait fallu un immense Novak Djokovic pour le détrôner en demi-finale. Mais le Serbe, non vacciné (pour le moment du moins), sera-t-il de la partie. En tout cas, Gasquet le considère comme le seul capable de s'opposer à la marche triomphale de Nadal. "A Roland-Garros, je ne vois pas qui peut le battre à part Djokovic. C'est prodigieux."

Car le "Big 3" a beau être vieillissant, il peut toujours évoluer - du moins Nadal et Djokovic, Federer rêvant à l'heure actuelle d'un ultime come-back - à des altitudes inaccessibles au reste du circuit. Alors Nadal est-il une inspiration pour la fin de carrière de Gasquet, à l'instar de ce que Jo-Wilfried Tsonga avait estimé pour la sienne ?

"Personne ne peut se comparer à lui ou à Federer. C'est un peu le problème d'ailleurs parce que souvent, alors qu'ils sont bien plus forts, on te dit : 'Lui, tu l'as battu à cet âge-là (au tournoi des Petits As à Tarbes quand ils avaient 13 ans, NDLR), l'autre a 40 ans, etc.' Mais ce sont les deux plus grands champions de l'histoire du tennis. Et je n'ai pas du tout la prétention de me comparer à Nadal." Voilà qui a le mérite d'être clair.

