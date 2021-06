Chaque directeur de tournoi vous le dira : avoir Roger Federer présent, ça vous change la vie. Parce que le Suisse est un rock-star bien au-delà du circuit. Et parce que peu de joueurs (aucun ?) ne peuvent se targuer d’avoir sa notoriété et un tel amour du public. Alors, forcément, ce dimanche, Guy Forget est déçu. L’annonce du retrait du Suisse , après son 3e tour victorieux en night session la veille, laisse les fans orphelins et le Majeur parisien embêté, fatalement.