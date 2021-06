Cela ne lui était plus arrivé depuis 2019 et une raclée infligée par Simona Halep . Iga Swiatek a concédé plus de cinq jeux dans un match à Roland-Garros ce samedi. Elle en a même encaissé six dès le premier set… mais aucun dans le second, pour s’imposer au 3e tour sur le court central, face à Anett Kontaveit (31e mondiale) : 7-6, 6-0.