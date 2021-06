Tennis

La question fâche : Roland, c'était mieux avant ?

ROLAND-GARROS 2021 - Le site de Roland-Garros présente un nouveau visage avec les courts Simonne Mathieu, le "14" et le toit sur le Chatrier. Est-ce que ces aménagements ont apporté un plus au tournoi parisien ou est-ce que c'était mieux avant ? Nos débatteurs Camille Pin, Laurent Vergne et Bertrand Milliard font le point. L'intégralité de l'émission est à retrouver tous les soirs en podcast.

00:10:51, il y a 33 minutes