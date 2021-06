Tennis

Même Nadal et Tsitsipas n'ont pas tenu : Comment Djokovic a tué physiquement la concurrence

ROLAND-GARROS - Si Novak Djokovic a des qualités mentales exceptionnelles, il est aussi juste de souligner que, physiquement, le Serbe a écrasé la concurrence à Paris. Nadal n'a pas résisté en demi-finale et Tsitsipas n'a pas tenu la longueur non plus. Pas étonnant : Djokovic a particulièrement travaillé ce détail qui a fait toute la différence. Dip Impact est à écouter en intégralité en podcast.

00:08:13, il y a 2 heures