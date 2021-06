La montée en puissance de Novak Djokovic se poursuit. Deux jours après son entrée en lice déjà convaincante face à Tennys Sandgren, le Serbe s’est de nouveau imposé sans lâcher le moindre set ce jeudi, face à Pablo Cuevas, un client sur terre battue finalement dominé en 2h05 avec quelques très bonnes séquences de jeu (6-3, 6-2, 6-4). Qualifié pour la 16e année de suite au troisième tour à la porte d’Auteuil, Djokovic y retrouvera le Lituanien Berankis.

Comme un symbole, c’est sur un ace, son 10e du match, que le "Djoker" a terminé ce match. Bousculé par moment par le 92e joueur au classement ATP, le Serbe a pu compter sur son service pour faire la différence, en témoigne son pourcentage de réussite derrière sa première balle (75%). Pourtant, il a été le premier à se faire breaker dans cette rencontre, mené 1-2 par un Uruguayen qui a fait admirer sa qualité, tant en coup droit qu’en revers.

Djokovic à la volée Crédit: Getty Images

8 balles de break sur 9 sauvées par Djokovic

Mais il y a un monde qui sépare, dans les bons jours, les monstres du "Big 3" et leurs confrères. Et Cuevas a pu s’en rendre compte, rattrapé directement par le numéro 1 mondial, qui a fini par faire la différence à partir de 3 partout dans le premier acte. Après plusieurs points de bonne qualité, où il a tenu la dragée haute au vainqueur de l’édition 2016, le joueur de 35 ans a finalement été trop juste physiquement, et a lâché trois jeux de suite pour concéder la première manche.

