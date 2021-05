Tennis

Rafael Nadal et Roland-Garros, une domination "100" partage

Rafael Nadal et Roland-Garros, c'est plus qu'une histoire d'amour sans fin, c'est une fusion extra-temporelle. Avec une réussite écrasante depuis 15 ans, l'Espagnol est le roi absolu de la terre battue parisienne sans commune mesure. Après 13 titres gagnés entre 2005 et 2020, 100 victoires au compteur, retour sur les statistiques étourdissantes du Majorquin Porte d'Auteuil, avec Jeu, Set & Maths.

00:02:18, il y a une heure