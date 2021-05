Dominic Thiem, la chute. L'Autrichien avait débarqué à Paris avec un moral en berne, et des résultats assez pauvres, mais de là à le voir chuter dès le 1er tour de ce Roland-Garros 2021, c'était une toute autre histoire. C'est pourtant ce qui est arrivé dimanche à la Porte d'Auteuil. Le 4e mondial, double finaliste en 2018 et 2019, et vainqueur du dernier US Open, a pris la porte dès le 1er tour après un énorme combat perdu au meilleur des cinq manches face au papy Pablo Andujar (4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4). Assurément, le tournoi a vécu sa première grande sensation, son premier grand match et son premier frisson.

Décousu, mais plaisant, ce match n'a pas été une partie de plaisir pour les deux hommes parce que le vent s'est invité aux festivités. Mais cela n'a empêché Andujar de profiter des gros problèmes techniques et mentaux de Thiem pour s'engouffrer dans la brèche et renverser l'ancien double finaliste du tournoi. Arrivé à Paris en confiance, suite à une belle semaine à Genève où il avait battu Roger Federer, l'Espagnol a joué peu ou prou le même tennis pour s'offrir le scalp de l'Autrichien. Une semaine après son premier succès contre le maestro suisse, Andujar s'est offert son premier top 5 en carrière. Thiem a, lui, subi sa première défaite au 1er tour des Internationaux de France. Incroyable, mais vrai.

Roland-Garros Thiem, c'est vraiment grave docteur ? IL Y A UN JOUR

Plus d'informations à suivre...

ATP Lyon Inexistant, Thiem inquiète avant Roland 20/05/2021 À 15:47