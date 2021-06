Le retour du roi s’est passé sans trop d’accrocs. Bien qu’il ait concédé deux balles de set, une rareté pour lui au premier tour à Roland-Garros, le quadruple tenant du titre Rafael Nadal est finalement parvenu à se défaire d’Alexei Popyrin en trois sets, au terme d’un combat décousu de 2h23 (6-3, 6-2, 7-6 [7-3]). Il retrouvera, pour la 17e fois sur le circuit ATP, le Français Richard Gasquet au deuxième tour.

Un démarrage diesel, un bout de match survolé puis une petite frayeur : Nadal a dû s'employer ce mardi pour son entrée en lice Porte d’Auteuil. Il est vrai que, face à l’homme aux 13 sacres sur le court Philippe-Chatrier, il y avait cette fois du répondant, surtout en coup droit, en la personne de Popyrin. L’Australien, 63e mondial, a bien démarré son match, mettant la pression sur un numéro 3 mondial d’abord en difficulté au service et auteur de plusieurs doubles-fautes.

43 fautes directes pour Popyrin

Mais après six jeux disputés, le Majorquin a profité d’une baisse de régime de son adversaire pour breaker et s’échapper au tableau d’affichage. Popyrin s’est totalement effondré, encaissant pas moins de 7 jeux d’affilée, et il a perdu la première manche avant d’encaisser un cinglant 4-0 dans le deuxième acte. Après ce trou d’air, il a toutefois peu à peu haussé son niveau de jeu. Cela n’a évidemment pas suffi à empêcher Nadal d’empocher un nouveau set, mais cela a pimenté le troisième acte.

