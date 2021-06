L’expérience a payé. Ni Anastasia Pavlyuchenkova, ni Tamara Zindansek n’avaient joué la moindre demi-finale en Grand Chelem jusqu’ici. Mais la première, âgée de 29 ans, avait goûté aux quarts de finale des quatre Majeurs. Et jeudi, c’est bien la Russe qui a le mieux géré l’événement et s’est imposée en deux sets (7-5, 6-3) et 1h34 de jeu sur le court Philippe-Chatrier face à la jeune Slovène. Pavlyuchenkova tentera donc de décrocher le titre à Roland-Garros samedi soit face à Maria Sakkari, soit face à Barbora Krejcikova.

Après la balle de match, elle a tourné la tête vers son clan, presque interdite. Il faut dire qu’Anastasia Pavlyuchenkova n’avait sans doute plus l'énergie pour exprimer autrement son intense bonheur. La Russe, 32e joueuse mondiale, qui avait gagné ses trois derniers tours au bout des trois sets et qui sortait d'un autre combat (perdu cette fois) de deux heures et demie la veille en double, a su surmonter la fatigue pour prendre le meilleur sur la plus grande surprise de ce tableau féminin qui n'en manquait pas, Tamara Zidansek. Tout n'a pas été facile, les breaks et débreaks furent nombreux, mais cette victoire résulte bien d'une forme de logique.

