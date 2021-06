Décidément, les relations entre les médias et les stars du tennis féminin ne sont pas au beau fixe. Après le forfait de Naomi Osaka lundi, Petra Kvitova, double championne en Grand Chelem, a annoncé mardi qu'elle se retirait aussi de ce Roland-Garros 2021, à cause d'une chute survenue lors de son passage devant la presse après sa victoire du 1er tour contre Greet Minnen. La Tchèque, 12e joueuse mondiale, a décidé qu'il était plus prudent de se soigner après avoir passé une IRM et espère être remise pour la saison sur gazon. Elena Vesnina, qui était supposée l'affronter au 2e tour, est donc d'ores et déjà qualifiée pour le 3e tour.

"Pendant mes obligations médiatiques d'après match dimanche, je suis tombée et je me suis blessée à la cheville. Après en avoir parlé avec mon équipe et un examen, j'ai pris la difficile décision qu'il ne serait pas sage de jouer. C'est une malchance incroyable, mais je resterai forte pour faire de mon mieux pour guérir", a notamment tweeté l'intéressée.

C'est d'autant plus rageant pour Kvitova qu'elle avait dû sauver une balle de match lors de son 1er tour pour se donner une chance de continuer l'aventure. Tous ses espoirs ont été réduits à néant par un banal accident.

