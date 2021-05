La crise du coronavirus n'a, une nouvelle fois, pas épargné Roland-Garros. Si le montant global des gains distribués reste inchangé et est maintenu autour des 34,67 millions d'euros (comme lors de l'édition 2020), la répartition "plus solidaire" a été maintenue pour cette cuvée 2021.

Sur le même modèle que Tennis Australia lors de l'Open d'Australie, les organisateurs du tournoi ont réaffirmé leur soutien et leur solidarité aux joueurs et joueuses les moins "favorisés" du circuit. Les joueurs éliminés au 1er et 2e tour verront ainsi leur prize money maintenu au même rang que l'an dernier, tandis que ceux éliminés à partir du 3e tour verront leur dotation baisser. Ce principe, souhaité par la FFT, s'applique à l'ensemble des tableaux, simples comme doubles.

Roland-Garros Aucune Bleue issue des qualifs dans le tableau final : la disette s'étend à 15 ans IL Y A 5 HEURES

Di Pasquale: "Arthur Fils était dans les radars de la FFT depuis un moment"

Le détail du prize money du Roland-Garros 2021 :

Simples messieurs et dames :

Vainqueur : 1,4M € (-12,5% par rapport à l'édition 2020)

Finaliste : 750 000 € (-11,82%)

1/2 finale : 375 000 € (-11,82%)

1/4 finale : 255 000 € (-10,05%)

1/8e finale : 170 000 € (-10,05%)

3e tour : 113 000 € (-10,32%)

2e tour : 84 000 € (0%)

1er tour : 60 000 € (0%)

Doubles messieurs et dames :

Vainqueur : 244 925 € par paire (-23,38% par rapport à l'édition 2020)

Finaliste : 144 074 € (-23,38%)

1/2 finale : 84 749 € (-23,38%)

1/4 finale : 49 853 € (-23,38%)

1/8e finale : 29 325 € (-23,38%)

2e tour : 17 250 € (-27,88%)

1er tour : 11 500 € (-23,08%)

Qualifications messieurs et dames :

3e tour : 25 600 € (0% par rapport à l'édition 2020)

2e tour : 16 000 € (0%)

1er tour : 10 000 € (0%)

Double mixte :

Vainqueur : 110 000 € par paire

Finaliste : 55 000 €

1/2 finale : 28 000 €

1/4 finale : 16 000 €

1er tour : 9 000 €

Simple fauteuils messieurs et dames :

Vainqueur : 53 000 € (0%)

Finaliste : 26 500 € (0%)

1/2 finale : 13 500 € (0%)

1/4 finale : 6750 € (0%)

Doubles fauteuils messieurs et dames :

Vainqueur : 16 000 € (0%)

Finaliste : 8000 € (0%)

1/2 finale : 4750 € (0%)

"Même avec une balle de match ou de double break contre lui, ce n'est jamais fini avec Nadal"

Roland-Garros Ivanisevic : "Novak jouerait mieux contre Rafa en demi-finale" IL Y A 6 HEURES