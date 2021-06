11H25 : "OSAKA ? ELLE EST EN TRAIN DE SE TIRER UNE BALLE DANS LE PIED"

Dans "Terre Débattue", nos consultants et journalistes ont discuté autour du retrait du tournoi de Naomi Osaka.

"Elle est en train de se tirer une balle dans le pied toute seule" : Naomi Osaka, le débat

11H20 : LE PUBLIC ENTRE SUR LE SIMONNE-MATHIEU

Les joueurs devraient suivre.

11H16 : EXCELLENT DEPART POUR FIONA FERRO

Ferro - Liang : 3-0

Seulement sept minutes de jeu et déjà un break et une avance de 3 jeux à 0 pour Fiona Ferro face à la Taïwanaise, Liang, sur le court Suzanne-Lenglen.

11H13 : HUMBERT ET BERANKIS EN DIRECTION DU COURT

Selon Amazon, Ugo Humbert et Ricardas Berankis seraient sorties des vestiaires. Un indice sur un début de match très bientôt ? Pour rappel, celui-ci a été décalé suite à l'intervention de la police sur un véhicule suspect garé non loin de l'enceinte de Roland-Garros.

11H08 : C'EST PARTI !

Fiona Ferro est au service sur le Suzanne-Lenglen !

11H02 : LES MATCHES RETARDÉS SUR LE SIMONNE-MATHIEU ?

10H55 : LES MATCHES DE 11H

Suzanne-Lenglen : Ferro - Liang

Simonne-Mathieu : Humbert (N.29) - Berankis

Court n°6 : De Minaur (N.21) - Travaglia

Court n°7 : Sevastova - Brady (N.13)

Court n°8 : Putintseva - Jabbeur (N.25)

Court n°9 : Li - Gasparyan

Court n°10 : Paolini - Voegele

Court n°11 : Ymer - Carballes Baena

Court n°12 : Bara - Sharma

Court n°13 : Uchiyama - Cecchinato

Court n°14 : Sakkari (N.17) - Zavatska

10H51 : NOTRE PODCAST "TERRE DEBATTUE", EPISODE 2

Tous les jours, nos consultants et journalistes débattent autour de l'actualité des Internationaux de France dans "Terre Débattue". Ce mardi, il est évidemment question, encore, de Naomi Osaka, mais aussi des night session et du match Gaston-Gasquet.

10H45 : BONJOUR A TOUS !

Pour suivre la troisième journée de Roland-Garros 2021, vous êtes au bon endroit ! Au programme ce mardi, onze Français et Françaises (Babel, Ferro, Monfils, Gaston, Gasquet, Humbert, Mladenovic, Mannarino, Pouille, Bonzi, Paquet). A suivre aussi, Rafael Nadal face à Alexei Popyrin et, en night session, Novak Djokovic qui sera aux prises avec Tennys Sandgren. Dans me tableau féminin, Ashleigh Barty, la numéro un mondiale, fait son entrée en lice contre Bernarda Pera.

