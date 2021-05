11H34 : UN SET ZÉRO POUR SINNER FACE A HERBERT (6-1)

Ça défile sur le Suzanne-Lenglen ! Jannik Sinner étouffe complètement Pierre-Hugues Herbert et mène désormais un set à zéro (6-1) en de 22 minutes de jeu. L'Italien est très impressionnant en ce debut de match.

11H30 : UN POINT SUR LES SCORES

Roland-Garros Thiem éliminé avant même le début du tournoi, est-ce vraiment sérieux ? IL Y A 10 HEURES

Sinner (N.18) - Herbert : 5-1

: 5-1 Cornet - Tan : 3-1

- : 3-1 Querrey - Isner (N.31) : 3-2

Johnson - Tiafoe : 2-2

Bertens (N.16) - Hercog : 0-4

Cerundolo - Monteiro : 1-3

Marterer - Krajinovic : 1-3

Mager - Gojowczyk : 4-2

Kanepi - Vondrousova (N.20) : 2-4

Brengle - Osorio Serrano : 4-3

Peterson - Rogers : 2-3

11H27 : C'EST DUR POUR PIERRE-HUGUES HERBERT

Sinner - Herbert : 4-1

Déjà breaké, le Français fait face à une nouvelle balle de break suite à un superbe retour dans les pieds de de Sinner qui enchaîne par une accélération de revers magnifique. L'Italien s'envole dans la première manche.

Jannik Sinner - 2021 Crédit: Getty Images

11H17 : CORNET PREND LE MEILLEUR DEPART DANS LE DUEL DE FRANÇAISES

Deux Françaises s'affrontent sur le court Simonne-Mathieu. Alizé Cornet a breaké sa compatriote, Harmony Tan et mène déjà 2 jeux à 0.

11H15 : BREAK SINNER

Début de match canon pour Jannik Sinner. La tête de série numéro 18 agresse Pierre-Hugues Herbert sur son service et prend déjà le break.

11H14 : C'EST PARTI POUR LA JOURNEE DE LUNDI !

Onze matches sont en cours :

Sinner - Herbert

Cornet - Tan

Querrez - Isner

Johnson - Tiafoe

Bertens - Hercog

Cerundolo - Monteiro

Marterer - Krajinovic

Mager - Gojowczyk

Kanepi - Vondrousova

Brengle - Osorio Serrano

Peterson - Rogers

11H10 : LA QUESTION QUI FÂCHE : FAUT-IL ALLER JUSQU'A EXCLURE OSAKA ?

Notre consultante Camille Pin et nos journalistes Bertrand Milliard et Laurent Vergne ont débattu autour du cas Naomi Osaka dans notre podcast Terre Débattue. Les Grands Chelems l'ont menacée d'exclusion si elle continuait à refuser de se rendre en conférence de presse.

La question qui fâche : Faut-il aller jusqu'à exclure Osaka ?

11H05 : SINNER ET HERBERT SONT SUR LE LENGLEN

Premier gros temps fort de la journée sur le Suzanne-Lenglen où Jannik Sinner et Pierre-Hugues Herbert sont entrés pour s'échauffer. Le Français, 85e joueur mondial, aura fort à faire face à l'Italien, quart de finaliste à Roland en 2020 et finaliste à Miami en début de saison. Les deux joueurs se sont affrontés à Cologne en indoor en 2020 et Sinner l'avait emporté en deux manches.

Pierre-Hugues Herbert lors du tournoi de Barcelone, en avril 2021 Crédit: Getty Images

11H04 : TERRE DÉBATTUE, LE PODCAST

Premier épisode de notre podcast débrief de Roland-Garros. Pour tout savoir de la première journée de compétition à la Porte d'Auteuil, c'est par ici :

11H : BONJOUR A TOUS !

Bienvenue sur notre site pour la deuxième journée de Roland-Garros. Au programme ce lundi, la tenante du titre Iga Swiatek face à Kaja Juvan mais aussi Roger Federer, opposé à Denis Istomin. On suivra bien sûr Daniil Medvedev face à Alexander Bublik et les Français Herbert, Garcia, Cornet, Tan, Paîre, Rinderknech, Bourgue et Cazaux. Enfin, première night session ce lundi avec le match Serena Williams - Irina-Camelia Begu.

Roland-Garros "Ce qui m'inquiète, c'est le manque de rythme de Federer" IL Y A 10 HEURES