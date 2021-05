Ils ont beau être regroupés dans la même moitié de tableau, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n'entreront pas tous le même jour en scène à Roland-Garros. Comme chaque année, le 1er tour se déroule sur trois jours. Et après le lancement du tournoi ce dimanche ("Sunday start"), certains matches de cette fameuse partie haute auront lieu dès ce lundi. L'organisation les a d'ores et déjà dévoilés et Roger Federer figure parmi les élus, au même titre que quatre Français : Jo-Wilfried Tsonga, Mathias Bourgue, Arthur Rinderknech (face à Marin Cilic) et Pierre-Hugues Herbert (contre Jannik Sinner).

Le Suisse tentera donc de remporter son premier match en Grand Chelem depuis un an et demi à l'Open d'Australie 2020 face au qualifié ouzbek Denis Istomin. De leur côté, Rafael Nadal et Novak Djokovic patienteront un jour de plus pour se lancer respectivement face à Alexei Popyrin et Tennys Sandgren. Le duel 100 % français entre Richard Gasquet et Hugo Gaston aura également lieu mardi, tout comme l'entrée en lice de Gaël Monfils.

A noter que du côté du simple dames, la tenante du titre Iga Swiatek jouera également son 1er tour le lundi face à Kaja Juvan, tout comme Garbine Muguruza face à Marta Kostyuk et Sofai Kenin, opposée à Jelena Ostapenko. Toujours dans cette partie haute du tableau, Ashleigh Barty, elle, commencera mardi.

