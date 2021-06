Il gardera sûrement un souvenir amer de son premier Roland-Garros avec Toni Nadal à ses côtés. Félix Auger-Aliassime s'est fait surprendre d'entrée mardi sur le court numéro 13 par Andreas Seppi. De 16 ans son aîné, l'Italien, 98e mondial, a fait valoir sa régularité en fond de court pour s'imposer en quatre sets accrochés (6-3, 7-6, 4-6, 6-4) et plus de trois heures et demie (3h33 précisément). Comme en 2020, le Canadien n'est pas parvenu à franchir le 1er tour et n'a donc toujours pas connu le succès dans le tableau final du Majeur parisien. Son bourreau du jour, de son côté, affrontera soit Kevin Anderson, soit Soonwoo Kwon au 2e tour.

