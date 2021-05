Depuis son lit d'hôpital, Carla Suarez Navarro n'avait qu'un rêve : guérir pour revenir sur les courts de tennis. Après neuf mois à lutter contre le cancer, l'Espagnole fait mardi son retour à Roland-Garros, son tournoi préféré, pour une dernière apparition en forme de clin d'oeil à la vie. "Cela fait plusieurs mois que je travaille pour me donner l'opportunité de concourir une dernière fois à Paris. J'ai tellement hâte d'aller sur le court et de ressentir à nouveau à quel point ce tournoi a toujours été spécial pour moi", a déclaré il y a une semaine la 118e mondiale sur le site de la Fédération espagnole de tennis, en annonçant sa venue Porte d'Auteuil.

Une bonne nouvelle aux allures de petit miracle, que personne, à part peut-être Suarez Navarro elle-même, n'aurait pu imaginer il y encore quelques mois. Car en septembre, l'ancienne N.6 mondiale annonçait qu'elle était atteinte d'un lymphome de Hodgkin, un cancer du système lymphatique. "Ma première réaction a été de dire : 'Docteur, que dois-je faire pour aller mieux ?'". Pour la native de Las Palmas, hors de question de terminer sa carrière depuis un lit d'hôpital : "Je voulais pouvoir dire adieu au tennis en étant sur le court".

Roland-Garros Et maintenant... Osaka s'en va IL Y A 2 HEURES

"Je suis guérie !"

2020 était initialement l'année que Suarez avait choisi pour prendre sa retraite. Ce sera finalement celle d'un long combat où elle aura mis toutes ses forces. Pour vaincre la maladie, mais aussi revenir sur le circuit. Cela lui aura donc pris neuf mois. Le temps d'une renaissance. Neuf mois pendant lesquels elle s'est soumise à de lourds traitements - quatre mois de chimiothérapie, suivis de 15 séances de rayons - tout en essayant de continuer à se maintenir en forme.

Sur son compte Instagram, entre deux messages relatant la maladie et son rude quotidien, elle apparaissait parfois faisant la musculation ou sur un court. Jusqu'à ce cliché du 27 avril, où on la voit, le poing levé, portant un T-shirt "stronger than cancer" ("plus forte que le cancer"), écrivant en lettres capitales "ESTOY CURADA !" ("je suis guérie !"). Avec sur les lèvres le large sourire qui l'a toujours caractérisée.

Ce qui lui a permis de tenir durant les moments les plus difficiles ? Sa nature optimiste et guerrière, mais aussi tout le soutien qu'elle a reçu du monde sportif - Rafael Nadal, Novak Djokovic, Garbiñe Muguruza, le pilote de Formule 1 Carlos Sainz Jr, les joueurs du Barça - et bien au-delà. "Cela m'a apporté beaucoup de force et d'énergie", raconte-t-elle.

Carla Suarez Navarro - via Twitter Crédit: Twitter

Boucler la boucle et choisir la fin

Dès avril, Suarez réapparaissait au tournoi de Madrid pour frapper quelques balles à l'entraînement, avant d'annoncer son retour à la compétition sur la terre battue parisienne dans un tournoi cher à son coeur. C'est là qu'il y a treize ans, elle et son célèbre revers à une main se sont fait connaître un jour de mai 2008, où âgée de 19 ans et sortie des qualifications, elle avait éliminé Amélie Mauresmo. Là aussi qu'elle a réalisé certains de ses meilleurs résultats en Grand Chelem (deux quart de finales en 2008 et 2014). Et là enfin, où elle retrouvera le tennis, quinze mois après son dernier match à Doha en février 2020.

Ainsi la boucle sera bouclée. Car ce douzième Roland-Garros sera bien son dernier. Quoi qu'il arrive, "cela sera ma dernière année sur le circuit. Après ce qui m'est arrivé, je veux essayer de prendre ma retraite sur les courts de tennis des tournois que j'aime le plus". L'Espagnole aborde donc sans pression son premier tour face à l'Américaine Sloane Stephens. A la veille de son match, ne boudant pas son plaisir d'être de nouveau à Paris, elle est même venue assister en spectatrice, au match d'un autre revenant Porte d'Auteuil: le Suisse Roger Federer.

La maladie "m'aura appris à davantage apprécier chaque moment que je vis. Je veux profiter encore plus qu'avant car maintenant j'ai conscience qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait", déclare Suarez Navarro. L'Espagnole garde quand même quelques derniers rêves en tête : Wimbledon, les Jeux Olympiques, avant de tirer sa révérence à l'US Open. De la manière dont elle l'aura choisi, et pas autrement.

Carla Suarez Navarro Crédit: Getty Images

US Open Serena renverse Stephens et file en deuxième semaine 05/09/2020 À 20:18