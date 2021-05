L'exploit aurait été majuscule. Habitué à livrer des duels homériques sur la terre battue de Roland-Garros et à pousser des joueurs bien mieux classés que lui dans leurs retranchements, Pierre-Hugues Herbert a bien cru que Jannik Sinner allait rejoindre Daniil Medvedev, battu en 2019, au rang de ses victimes. L'Italien, quart de finaliste face à Rafael Nadal en 2020, qui a sauvé une balle de match dans le 4e set, l'a finalement emporté en cinq manches (6-1, 4-6, 6-7, 7-5, 6-4).

ATP Lyon La plus belle victoire de sa carrière : Rinderknech s'offre Sinner 20/05/2021 À 18:51

Pour valider un bel exploit face à un joueur à l'aise sur terre battue, il n'aurait pas fallu que Pierre-Hugues Herbert gâche autant d'occasions dans la quatrième manche. Alors qu'il avait pris le dessus après un premier set joué comme dans un rêve par son adversaire (6-1), "P2H" a, premièrement eu du mal à valider le break avant de carrément voir une balle de match s'envoler à 5-4 sur un coup droit complètement dévissé. Sa chance était passée et bien que très inexpérimenté, Sinner en a profité pour reprendre le contrôle du match.

Maudit quatrième set

L'Italien pensait peut-être plier l'affaire bien vite quand il a empoché le premier set en seulement 24 minutes. Complètement dépasse, Herbert ne parvenait pas à tenir la cadence de l'Italien qui, en plus, ne ratait pas grand-chose. Et finalement, les choses se sont inversées, sans que l'on comprenne trop pourquoi, si ce n'est que le Français était enfin entré dans la partie. Déstabilisé, le quart de finaliste 2020, celui qui avait tenu Nadal pendant un set et demi, n'a pas su réagir, même s'il est revenu de 5-2 à 5-5 dans la troisième manche, et Herbert a pris les devants (6-1, 4-6, 6-7).

C'était avant ce quatrième set qu'Herbert s'est sans doute vu gagner. Encore supérieur à son adversaire, le Français, battu par Alexander Zverev en cinq manches avec un scénario quasi identique en 2020, a manqué les points importants et redonner confiance à son adversaire. La cinquième manche en a été la preuve même si le tricolore s'est accroché avant de s'incliner ((6-1, 4-6, 6-7, 7-5, 6-4). Si Sinner va loin, ce premier tour n'aura été qu'un avertissement mais il cherchera à se rassurer face à son compatriote, Gianluca Mager, au tour suivant.

Pierre-Hugues Herbert au 1er tour de Roland-Garros 2021 Crédit: Getty Images

ATP Rome Nadal ramène un coriace Sinner à la raison 12/05/2021 À 19:22