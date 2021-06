La marche était trop haute pour Harmony Tan. La Française, 149e joueuse mondiale, qui disputait pour la première fois de sa carrière un 2e tour de grand tableau à Roland-Garros, n’a pas eu les armes mercredi face à Marketa Vondrousova. La Tchèque, 21e à la WTA et surtout finaliste en 2019, s’est imposée en deux sets (6-1, 6-3) et un tout petit peu plus d’une heure sur le court Philippe-Chatrier. Elle pourrait retrouver une autre Française au 3e tour, si Caroline Garcia vient à bout de Polona Hercog, plus tard dans la journée.

Tout est allé trop vite pour Tan dans ce match. Face à la puissance de son adversaire, elle n’a pas pu tenir la cadence, commettant trop d’erreurs à l’échange (24 fautes directes pour 12 coups gagnants seulement). Après avoir cédé 9 des 10 premiers jeux (6-1, 3-0), elle a néanmoins fini la partie sur une meilleure impression, parvenant à conserver ses trois derniers engagements. Mais Vondrousova avait déjà fait l’essentiel, et sans forcer. Cette édition 2021 de Roland-Garros restera tout de même marquante pour Tan qui n’avait jamais gagné un match précédemment dans le tableau final du simple dames à Paris.

