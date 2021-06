33

Kei Nishikori est allé au bout des cinq sets à 33 reprises sur les 621 matches de sa carrière, ce qui représente quand même plus de 5 % de ses matches disputés sur le circuit. C'est à se demander si l'intéressé n'aime pas prolonger le plaisir. "Faites-moi confiance, je déteste jouer cinq sets. Je ne le fais pas exprès", a-t-il néanmoins assuré après sa victoire contre Karen Khachanov mercredi. Vu l'historique de ses blessures, on veut bien le croire.

Le Japonais a conquis contre le Russe sa 26e victoire au bout des cinq sets, soit un taux de réussite de plus de 78 %. La référence des joueurs en activité dans ce domaine : quand il s'embarque dans une 5e manche, il a donc quasiment quatre chances sur cinq d'en sortir vainqueur.

Kei Nishikori à Roland-Grros en 2021 Crédit: Getty Images

A Roland-Garros, il s'agissait même de son 10e marathon, et il en a remporté huit sur la terre battue parisienne. Ses deux seuls bourreaux sont Jo-Wilfried Tsonga en quart de finale en 2015 (6-1, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3), et beaucoup plus récemment Stefano Travaglia (6-4, 2-6, 7-6, 4-6, 6-2) au 2e tour en 2020. Parmi les victimes favorites de Nishikori à Roland en cinq sets figure Benoît Paire, coiffé au poteau en 2018 et 2019.

Les quatre derniers matches de Nishikori à Roland-Garros sont allés au bout des cinq sets. Réalisera-t-il la passe de cinq au 3e tour contre le surprenant qualifié Henri Laaksonen ? Le bougre en est capable.

