Six ans que ça ne lui était plus arrivé. Pas le plus dangereux sur la terre battue de Roland-Garros, Roberto Bautista Agut avait invariablement atteint le troisième tour, au moins, Porte d'Auteuil, depuis 2016, se hissant même en deuxième semaine cette année-là, où il avait pris un set à Djokovic, et en 2017. Cette fois, pas de seconde victoire pour "RBA", battu par Henri Laaksonen en quatre manches (6-3, 2-6, 6-3, 6-2). C'est le Suisse qui ira défier Karen Khachanov ou Kei Nishikori pour une place en huitième.

Le qualifié suisse, plus en rythme que son adversaire après avoir déjà joué quatre matches à Roland-Garros, a profité d'un Espagnol bien peu en jambes ce mercredi. C'est, notamment, le service qui a causé la perte de la tête de série numéro 11, déjà éliminée précocement à l'Open d'Australie (au 1er tour). Sur les trois sets qu'il a concédé, Bautista Agut a, à chaque fois, perdu son engagement sur le premier jeu. De quoi mettre Laaksonen en confiance. Celui-ci vient déjà de réaliser sa plus belle performance en Grand Chelem et en aura besoin d'une nouvelle pour atteindre la deuxième semaine.

