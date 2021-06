On ne met pas un avertissement à Roger Federer sans lui fournir une bonne explication. C'est ce qu'a pu constater l'arbitre du match du deuxième tour entre le Suisse et Marin Cilic. Alors que ce dernier menait 3-1 dans la seconde manche après avoir perdu la première, il était prêt à servir quand son adversaire était encore en train de s'essuyer avec sa serviette. Ce qui lui a valu un avertissement donc. Ce qui a entraîné une explication de texte avec l'arbitre de chaise.

"Tu me donnes un warning pour ?" a d'abord questionné Federer. Quand il a eu l'explication, il ne l'a pourtant pas acceptée. Après un point conclu sur le côté gauche de sa partie du court, il a traversé celui-ci pour aller s'essuyer le visage avec sa serviette après avoir demandé, par erreur, au ramasseur de balles de lui apporter. Avec la pandémie de Covid-19, ceci n'est plus permis. "Tu penses que je suis lent ?", a-t-il enchaîné. Pour conclure un échange long de près de deux minutes et trente secondes, Federer a même demandé à Cilic s'il avait été trop lent. Le jeu a repris mais le Suisse avait encore des choses à dire.

Lors du changement de côté suivant, la tête de série numéro 8 a rappelé un incident que l'arbitre n'avait pas relevé : Cilic a, plus tôt dans le match, servi alors que lui-même n'était pas prêt à relancer. "Tu n'as rien dit, pourquoi ?", a lancé le vainqueur du tournoi en 2009. Redevenant un peu plus calme, il a alors enjoint l'arbitre à lui parler avant de lui mettre un avertissement. Ce deuxième set, Roger Federer l'a perdu (6-2).

