Roger Federer n’a pas manqué son retour en Grand Chelem. Le Suisse n’avait plus disputé un match au meilleur des cinq sets depuis 487 jours et sa demi-finale perdue contre Novak Djokovic à l’Open d’Australie en janvier 2020. Une éternité pour un joueur comme lui. Sur le court Philippe-Chatrier, Denis Istomin n’a pas fait long feu face au huitième joueur mondial et a cédé au bout d’1h33 (6-2, 6-4, 6-3). Présent à Roland-Garros pour engranger du rythme et de la confiance avant Wimbledon et les Jeux Olympiques, Federer affrontera Marin Cilic ou Arthur Rinderknech au deuxième tour.

On a vite compris qu’Istomin ne serait pas en mesure d’inquiéter le Suisse. Dès le premier jeu, l’Ouzbek a commis deux doubles fautes et a cédé son engagement. D’emblée devant au score, Federer a pu gérer ses efforts. D’autant plus qu’il n’a jamais été inquiété sur son service (aucune balle de break concédée). Le numéro huit mondial a rapidement fait le break en début de chaque set grâce à des coups d’accélérateur en retour. S’il a surclassé son adversaire en fond de court (48 coups gagnants à 18), Roger Federer a aussi commis de nombreuses fautes inhabituelles (20 fautes directes).

