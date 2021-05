Voilà qui devrait la rassurer. Première à expérimenter les joies de la "night session" à huis clos sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, Serena Williams a surmonté lundi ses doutes du moment pour venir à bout de la Roumaine Irina-Camelia Begu, 74e joueuse mondiale, en deux manches (7-6, 6-2) et 1h42 de jeu au 1er tour. Si l’Américaine a dû écarter deux balles de set dans le tie-break du premier acte, elle a su se relâcher et accélérer par la suite. Elle affrontera une autre Roumaine, Mihaela Burzanescu, pour une place au 3e tour.

Rien ne remplace les matches et elle en manque cruellement. Eliminée d'entrée à Rome, puis au 2e tour à Parme avant Roland-Garros, Serena Williams a montré des failles importantes lundi. Mais elle a aussi prouvé qu'elle n'avait rien perdu de son caractère de championne. D'abord en tête assez aisément 5-2, sa fébrilité a permis à Irina-Camelia Begu de totalement relancer le premier set. La Roumaine, intelligente tactiquement pour repousser l'Américaine en mettant du volume dans ses frappes, a même mené 6 à 4 dans le jeu décisif, avant que l'Américaine n'aligne quatre points pour virer en tête.

D'un cri rageur et libérateur, elle a alors rejoint sa chaise sous les yeux ravis de son mari et de son clan. Grâce à ce tournant, Serena a joué avec plus de confiance dans la seconde manche, se détachant rapidement au score. Son agressivité et sa volonté constante d'aller vers l'avant malgré ses approximations (27 coups gagnants pour 30 fautes directes) ont été récompensées. S'l lui reste encore bien des progrès à faire, notamment au service (seulement 51 % de premières balles), pour devenir une réelle prétendante au titre, qu'on se le dise, l'ex-reine du circuit en veut. Tout l'enjeu pour elle sera de passer cette première semaine, histoire d'accumuler rythme et confiance.

