Il voit enfin le bout du tunnel. Quelques jours après avoir publié une vidéo de lui à nouveau à l'entraînement sur un court de tennis, Stan Wawrinka a annoncé que son retour à la compétition se précisait. Dans le cadre de la promotion du film "Maison de retraite" dont il est producteur associé, le Vaudois de 36 ans s'est entretenu jeudi avec nos confrères du Parisien , assurant qu'il serait en état de jouer l'édition 2022 de Roland-Garros (22 mai-5 juin) dans trois mois. Il retrouvera donc (selon toute vraisemblance) la terre battue parisienne pour la première fois depuis sa défaite au 3e tour en 2020 face à Hugo Gaston.

Opéré à deux reprises du pied gauche pour un problème qui concernait aussi bien sa cheville que son tendon d'Achille, Wawrinka n'a plus été vu en compétition depuis près d'un an et un revers au 1er tour à Doha en mars 2021. Pendant plusieurs mois à partir d'août dernier, il a d'ailleurs bénéficié des installations et des kinésithérapeutes du PSG pour sa rééducation . Cette longue absence a logiquement entraîné une dégringolade au classement : ancien numéro 3 mondial, le Suisse est cette semaine 173e à l'ATP.

Alors qu'il a désormais repris la raquette, "Stanimal" prévoit un retour à la compétition courant avril, pourquoi pas sur la terre battue de Monte-Carlo où il s'était imposé en 2014, battant en finale son compatriote Roger Federer. Et il n'a rien perdu de sa détermination. "On me demande souvent pourquoi j’essaie de revenir de blessure et de continuer, mais c’est parce que le tennis est une passion, j’aime le public. Surtout, quand je rentre sur un terrain de tennis, j’ai toujours en tête que c’est un jeu", a-t-il notamment déclaré au quotidien francilien.

