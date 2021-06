Barbora Krejcikova est la nouvelle reine de Roland-Garros. La Tchèque de 25 ans a su prendre le meilleur sur Anastasia Pavlyuchenkova en 1h58 (6-1, 2-6, 6-4). Krejcikova remporte ainsi son deuxième titre sur le circuit WTA après son succès à Strasbourg le 23 mai dernier. Ce qui porte son total à douze victoires consécutives. Celle qui ne s’imaginait pas être un jour finaliste de Grand Chelem en simple fait désormais partie du cercle des vainqueures.

Joueuse de double émérite (cinquième mondiale), Barbora Krejcikova avait déjà triomphé en Grand Chelem et à Roland-Garros en 2018 avec sa compatriote Katerina Siniakova. Gagner en simple ne lui avait en revanche jamais traversé l’esprit. Mais le tableau féminin des Internationaux de France est souvent source de surprise. En comptant la Tchèque, les six dernières joueuses à avoir soulevé la Coupe Suzanne-Lenglen remportaient alors leur premier titre en Majeur.

Cette finale n’a pas été la plus exceptionnelle sur le plan du niveau de jeu, chaque joueuse enchaînant les bons et les mauvais passages. Breakée d’entrée après avoir commis deux doubles fautes, la Tchèque a empoché les six jeux suivants (6-1). Mais il était écrit que ces derniers matches seraient à rebondissements. Alors Pavlyuchenkova, pourtant diminuée par une blessure à la cuisse gauche, est repartie au combat pour aller chercher le deuxième set (6-2).

