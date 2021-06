Tennis

Roland-Garros - "C'est le plus grand match de Djokovic à Paris pour un tas de raisons"

ROLAND-GARROS 2021 - Après sa victoire face à Rafael Nadal, Novak Djokovic a déclaré sur le court qu'il s'agissait de sa plus grande victoire à Paris. Est-ce que nos débatteurs Camille Pin, Bertrand Milliard et Laurent Vergne sont d'accord avec ça ? On en débat dans Terre Débattue. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast tous les soirs

