Scène adorable vécue, ce dimanche, dans les tribunes du court Philippe-Chatrier. Un jeune adolescent n'a pas pu cacher sa joie, lorsque le Serbe Novak Djokovic, à l'issue de sa victoire en finale de Roland-Garros contre le Grec Stefanos Tsitsipas (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4), s'est alors dirigé directement vers lui, afin de lui offrir sa raquette. L'émotion du jeune garçon était palpable, ainsi que celle de ses proches.

En conférence de presse d'après-match, le numéro un mondial est notamment revenu sur ce fameux épisode : "Je ne connais pas le garçon, s'est-il marré. Il était dans mon oreille pendant tout le match en gros, surtout quand j'avais deux sets à remonter. il m'encourageait. Il me donnait aussi des tactiques (rires). Il était comme : "Tiens ton service, obtiens une première balle facile, puis dicte, va à son revers." Il me coachait au sens propre. J'ai trouvé ça très mignon, très sympa. Alors j'ai eu envie de donner le raquette à la meilleure personne, c'était lui, après le match. C'était une sorte de gratitude pour qu'il soit resté avec moi et m'a soutenu."

