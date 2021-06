11h23 : SVITOLINA COMMENCE TRES FORT

Elina Svitolina n'a apparemment pas de temps à perdre sur le court Suzanne-Lenglen : en un quart d'heure, elle a déjà un double break confirmé d'avance. L'Américaine Ann Li, 75e joueuse mondiale, est pour le moment étouffée par la tête de série numéro 5.

A. Li - E. Svitolina : 0-4

11h18 : BERRETTINI BIEN LANCE AUSSI

Matteo Berrettini a également commencé son match sur le court Simonne-Mathieu. Et l'Italien a fait le break contre l'Argentin Federico Coria.

M. Berrettini - F. Coria : 2-1

11h11 : ROLAND, C'ETAIT MIEUX AVANT ?

Dans notre podcast "Terre Débattue", nos journalistes Laurent Vergne et Bertrand Milliard ainsi que notre consultante Camille Pin ont exploré pour vous les transformations du site de Roland-Garros avec notamment la disparition du court numéro 1 ou le nouveau Chatrier et son toit. Entre besoins réels, esthétique et nostalgie, ces changements apportent-ils plus qu'ils n'enlèvent au tournoi ? Eléments de réponse ci-dessous.

La question qui fâche : Roland, c'était mieux avant ?

11h07 : SVITOLINA EN PISTE

C'est parti sur le court Suzanne-Lenglen où Elina Svitolina commence son match à la relance contre Ann Li. L'Ukrainienne précède son futur mari Gaël Monfils qui sera opposé au Suédois Mikael Ymer. Et elle réalise le break d'entrée !

A. Li - E. Svitolina : 0-1

11h00 : LES MATCHES A SUIVRE EN PREMIERE ROTATION

Sur le court Philippe-Chatrier, Ashleigh Barty et Magda Linette ouvriront le programme à midi. Sur les autres courts, les matches vont débuter dans quelques minutes avec les affiches suivantes :

Suzanne-Lenglen : A. Li - E. Svitolina

Simonne-Mathieu : M. Berrettini - F. Coria

Court n°14 : S. Kenin - H. Baptiste

Court n°7 : A. Sharma - O. Japeur

Court n°6 : V. Lepchenko - K. Muchova

Court n°11 : T. Martincova - J. Pegula

Court n°12 : M. Kostyuk - S. Zheng

Court n°13 : S. Kwon - A. Seppi

10h53 : BONJOUR A TOUS !

Bienvenue dans notre multiplex de la 5e journée de ce Roland-Garros 2021 EN DIRECT commenté. Le programme de cette fin de 2e tour est alléchant : le "Big 3" sera notamment au rendez-vous avec Roger Federer et Novak Djokovic dans l'après-midi, et Rafael Nadal en soirée contre Richard Gasquet pour des retrouvailles nostalgiques. Trois autres Bleus seront sur les courts : Fiona Ferro et Kristina Mladenovic, ainsi que Gaël Monfils. Retrouvez le programme complet ci-dessous.

