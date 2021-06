12h46 : MONFILS SUR LE LENGLEN

C'est au tour de Gaël Monfils de se lancer. Le Français vient de pénétrer sur le court Suzanne-Lenglen où il va affronter le Suédois Mikael Ymer. Quelques minutes avant, sa fiancée Elina Svitolina lui a fait un clin d'oeil à sa façon : "Il doit toujours être d'accord avec moi parce que je suis la patronne à la maison !", s'est-elle exclamée hilare au micro de Fabrice Santoro, après sa victoire.

Roland-Garros "Un de ces matches épiques dont tu te rappelles longtemps" : Federer-Djokovic 2011, ce chef-d'œuvre IL Y A 13 HEURES

12h41 : PEGULA RETROUVERA KENIN AU 3E TOUR

Jessica Pegula n'a pas tremblé face à la Tchèque Tereza Martincova sur le court n°11. Elle sera opposée à sa compatriote Sofia Kenin pour un 3e tour explosif.

J. Pegula - T. Martincova : 6-3, 6-3

12h38 : BERRETTINI EN CONTRÔLE

Pas de problèmes en revanche pour Matteo Berrettini sur le court Simonne-Mathieu. L'Italien mène désormais deux sets à rien contre l'Argentin Federico Coria.

M. Berrettini - F. Coria : 6-3, 6-3

12h34 : EN SOUFFRANCE, BARTY PERD LARGEMENT LE PREMIER SET !

Limitée dans ses déplacements, la numéro 1 mondiale n'a pas existé dans le premier set contre Magda Linette. Elle a d'ailleurs fait appel à la kiné. Ira-t-elle au bout de ce 2e tour ?

A. Barty - M. Linette : 1-6

12h31 : KENIN PASSE A SON TOUR

Sofia Kenin a tenu son rang de finaliste sortante face à sa compatriote américaine issue des qualifications Hailey Baptiste. Après un premier set accroché, Kenin a accéléré pour rejoindre le 3e tour.

S. Kenin - H. Baptiste : 7-5, 4-1

Sofia Kenin à Roland-Garros en 2021 Crédit: Getty Images

12h25 : BARTY COMMENCE MAL

Pendant ce temps-là, Ashleigh Barty a du mal à se lancer dans son match. Rappelons que l'Australienne est touchée à la hanche. Magda Linette a fait le premier break de la partie sur le Chatrier.

A. Barty - M. Linette : 1-3

12h18 : SVITOLINA ET JABEUR PREMIERES QUALIFIEES DU JOUR

Elina Svitolina a mis un second coup d'accélérateur et Ann Li n'a pas pu y résister (6-0, 6-4). Dans le même temps, le Tunisienne Ons Jabeur a dominé Astra Sharma (6-2, 6-4).

A. Li - E. Svitolina : 0-6, 4-6

A. Sharma - O. Japeur : 2-6, 4-6

12h14 : NOUVEAU POINT SUR LES SCORES

Philippe-Chatrier : A. Barty - M. Linette : 0-1

Suzanne-Lenglen : A. Li - E. Svitolina : 0-6, 4-4

Simonne-Mathieu : M. Berrettini - F. Coria : 6-3, 3-2

Court n°14 : S. Kenin - H. Baptiste : 7-5, 4-1

Court n°6 : V. Lepchenko - K. Muchova : 3-6, 2-2

Court n°11 : T. Martincova - J. Pegula : 3-6, 2-4

Court n°12 : M. Kostyuk - S. Zheng : 6-3, 2-1

Court n°13 : S. Kwon - A. Seppi : 6-4, 2-2

12h06 : SVITOLINA RECOLLE DANS LE 2E SET

Bien aidée par deux doubles fautes de son adversaire Ann Li, Elina Svitolina n'a plus de break de retard et va servir pour revenir à 4-4 dans le deuxième set.

A. Li - E. Svitolina : 0-6, 4-3

12h02 : BARTY ENTRE SUR LE CHATRIER

La journée s'apprête à être lancée sur le court central Philippe-Chatrier avec la numéro 1 mondiale. Touchée à la hanche au 1er tour, Ashleigh Barty a inquiété malgré sa victoire, on surveillera son comportement face à la Polonaise Magda Linette.

11h58 : KENIN PREND LES DEVANTS

Face à sa compatriote Hailey Baptiste issue des qualifications et 164e joueuse mondiale, Sofia Kenin n'a pas la vie facile sur le court n°14. Mais la finaliste sortante de Roland-Garros a su accélérer en fin de premier set. Elle a d'ailleurs enfoncé le clou avec un break d'entrée dans la manche suivante.

S. Kenin - H. Baptiste : 7-5, 2-0

11h52 : FEDERER-DJOKOVIC, UN CHEF D'OEUVRE QUI SOUFFLE DEJA SES 10 BOUGIES

C'était il y a une décennie, jour pour jour. Le 3 juin 2011, Roger Federer et Novak Djokovic jouaient une demi-finale d'anthologie au bout de laquelle le Suisse allait mettre fin à l'invincibilité du Serbe cette année-là à la tombée de la nuit (7-6, 6-3, 3-6, 7-6). Un moment suspendu dans le temps dans lequel vous replonge Laurent Vergne.

11h44 : LI SE REBELLE

Après avoir encaissé une bulle sur le court Suzanne-Lenglen contre Elina Svitolina, l'Américaine Ann Li a marqué ses trois premiers jeux d'affilée en début de deuxième set : elle a le break. Elle utilise davantage de variations dont l'amortie pour perturber son adversaire.

A. Li - E. Svitolina : 0-6, 3-0

11h41 : BERRETTINI SUR DE BONS RAILS

Sur le court Simonne-Mathieu, Matteo Berrettini trace aussi sa route. L'Italien a gagné le premier set sur un second break face à Federico Coria.

M. Berrettini - F. Coria : 6-3

Matteo Berrettini - Roland Garros 2021 Crédit: Getty Images

11h38 : LE POINT SUR LES SCORES DES MATCHES EN COURS

Suzanne-Lenglen : A. Li - E. Svitolina : 0-6

Simonne-Mathieu : M. Berrettini - F. Coria : 6-3

Court n°14 : S. Kenin - H. Baptiste : 3-4

Court n°7 : A. Sharma - O. Japeur : 2-6

Court n°6 : V. Lepchenko - K. Muchova : 2-3

Court n°11 : T. Martincova - J. Pegula : 2-5

Court n°12 : M. Kostyuk - S. Zheng : 5-2

Court n°13 : S. Kwon - A. Seppi : 3-3

11h36 : PREMIER SET EXPEDITIF POUR SVITOLINA !

Elina Svitolina est impressionnante sur le court Suzanne-Lenglen. Non seulement, l'Ukrainienne est bien plus solide à l'échange, mais elle est aussi agressive à l'image de cette balle de set conclue à la volée ! Résultat ? Un 6-0 sans appel.

A. Li - E. Svitolina : 0-6

11h29 : COUACAUD, ET MAINTENANT ?

Enzo Couacaud a été admirable mercredi de résistance face à Pablo Carreno Busta, tête de série numéro 12 (2-6, 6-3, 6-4, 6-4). Le Français, 177e joueur mondial, a gagné cette année son premier match en Grand Chelem. Une édition 2021 de Roland-Garros qui pourrait servir de déclic comme l'espère dans "Terre Débattue" notamment notre journaliste Bertrand Milliard qui connait bien le joueur.

"Couacaud, un parcours qui va débloquer quelque chose dans son tennis"

11h23 : SVITOLINA COMMENCE TRES FORT

Elina Svitolina n'a apparemment pas de temps à perdre sur le court Suzanne-Lenglen : en un quart d'heure, elle a déjà un double break confirmé d'avance. L'Américaine Ann Li, 75e joueuse mondiale, est pour le moment étouffée par la tête de série numéro 5.

A. Li - E. Svitolina : 0-4

Elina Svitolina à Roland-Garros en 2021 Crédit: Getty Images

11h18 : BERRETTINI BIEN LANCE AUSSI

Matteo Berrettini a également commencé son match sur le court Simonne-Mathieu. Et l'Italien a fait le break contre l'Argentin Federico Coria.

M. Berrettini - F. Coria : 2-1

11h11 : ROLAND, C'ETAIT MIEUX AVANT ?

Dans notre podcast "Terre Débattue", nos journalistes Laurent Vergne et Bertrand Milliard ainsi que notre consultante Camille Pin ont exploré pour vous les transformations du site de Roland-Garros avec notamment la disparition du court numéro 1 ou le nouveau Chatrier et son toit. Entre besoins réels, esthétique et nostalgie, ces changements apportent-ils plus qu'ils n'enlèvent au tournoi ? Eléments de réponse ci-dessous.

La question qui fâche : Roland, c'était mieux avant ?

11h07 : SVITOLINA EN PISTE

C'est parti sur le court Suzanne-Lenglen où Elina Svitolina commence son match à la relance contre Ann Li. L'Ukrainienne précède son futur mari Gaël Monfils qui sera opposé au Suédois Mikael Ymer. Et elle réalise le break d'entrée !

A. Li - E. Svitolina : 0-1

11h00 : LES MATCHES A SUIVRE EN PREMIERE ROTATION

Sur le court Philippe-Chatrier, Ashleigh Barty et Magda Linette ouvriront le programme à midi. Sur les autres courts, les matches vont débuter dans quelques minutes avec les affiches suivantes :

Suzanne-Lenglen : A. Li - E. Svitolina

Simonne-Mathieu : M. Berrettini - F. Coria

Court n°14 : S. Kenin - H. Baptiste

Court n°7 : A. Sharma - O. Japeur

Court n°6 : V. Lepchenko - K. Muchova

Court n°11 : T. Martincova - J. Pegula

Court n°12 : M. Kostyuk - S. Zheng

Court n°13 : S. Kwon - A. Seppi

10h53 : BONJOUR A TOUS !

Bienvenue dans notre multiplex de la 5e journée de ce Roland-Garros 2021 EN DIRECT commenté. Le programme de cette fin de 2e tour est alléchant : le "Big 3" sera notamment au rendez-vous avec Roger Federer et Novak Djokovic dans l'après-midi, et Rafael Nadal en soirée contre Richard Gasquet pour des retrouvailles nostalgiques. Trois autres Bleus seront sur les courts : Fiona Ferro et Kristina Mladenovic, ainsi que Gaël Monfils. Retrouvez le programme complet ci-dessous.

Roland-Garros Seize ans après, Gasquet retrouve Nadal : "Qu’on m’ait comparé à lui, c’est flatteur finalement" IL Y A 13 HEURES