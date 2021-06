11H19 : LE TENNIS EN DANGER APRES LE BIG 3

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer seront bien au rendez-vous du 2e tour. Comme souvent, les trois monstres du tennis mondial monopolisent l'attention en ce début de quinzaine. De quoi craindre pour l'avenir du jeu quand ils seront partis à la retraite ? C'est la question à laquelle nos journalistes et consultants ont tenté de répondre dans notre podcast "Terre Débattue".

La question qui fâche : Y aura-t-il une vie après le Big Three ?

Roland-Garros Maurice dans la peau et la tête sur les épaules : Le long chemin d'Enzo Couacaud IL Y A 3 HEURES

11H11 : LES MATCHES A SUIVRE EN PREMIERE ROTATION

Suzanne-Lenglen : Zverev - Shafiulin

Simonne-Mathieu : Kasatkina - Bencic

Court n°14 : Siniakova - Kudermetova

Court n°7 : Zidansek - Brengle

Court n°6 : Djere - Kecmanovic

Court n°12 : Cirstea - Trevisan

Court n°13 : Delbonis - Andujar

A noter que le programme du court Philippe-Chatrier s'ouvre à midi avec Harmony Tan contre la Tchèque Marketa Vondrousova, finaliste en 2019.

11H09 : ZVEREV SE LANCE !

C'est parti sur le Suzanne-Lenglen ! Romand Shafiulin commence au service et Alexander Zverev se prend déjà le bec avec l'arbitre.

11H01 : MONFILS REVIT

S'ils ne sont que trois Bleus à avoir passé le premier tour du côté des messieurs, Gaël Monfils en fait partie. L'intéressé a enflammé le public parisien qui l'a aidé grandement à s'en sortir face à Albert Ramos Vinolas (1-6, 7-6, 6-4, 6-4). Une bouffée d'air frais sur laquelle Laurent Vergne, Cyril Morin, Olivier Canton et Camille Pin sont revenus dans notre podcast "Terre Débattue".

"On a retrouvé le Monfils de Roland, celui que la foule porte et qui emporte la foule"

10H54 : BONJOUR A TOUS !

C'est parti pour la 4e journée de cette édition 2021 de Roland-Garros à suivre en multiplex et EN DIRECT sur notre site. C'est le début du 2e tour dans la partie basse du tableau. Au programme côté favoris Alexander Zverev qui ouvrira la journée sur le Suzanne-Lenglen, puis Stefanos Tsitsipas et en soirée Daniil Medvedev. Il y aura 3 Françaises et Français en lice avec Harmony Tan, Caroline Garcia et Enzo Couacaud. Découvrez le programme du jour ci-dessous.

Roland-Garros "Face à Paul, Medvedev va peut-être enfin prendre plaisir à jouer sur terre" IL Y A 10 HEURES