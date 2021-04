Ce mercredi soir,annonçait qu'Amazon, qui diffusera dix matches en night session (un par jour à partir de 21h) lors de la prochaine édition de Roland-Garros, voulait proposer dix rencontres du tableau messieurs . Mais quelques minutes plus tard, le tournoi a précisé que sa programmation serait équitable entre les tableaux dames et messieurs. Ce jeudi matin, dans L'Equipe , Guy Forget, s'est longuement exprimé sur ce sujet. Et le patron de Roland-Garros s'est montré plus nuancé, preuve par l'exemple à l'appui.