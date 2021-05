Suarez Navarro est d'ailleurs attendue à Paris dès ce mardi. "C'est une joie intense de pouvoir participer à Roland-Garros. Ces derniers mois, j'ai travaillé pour me donner l'opportunité de jouer une dernière fois à Paris. Je veux bondir sur le court et ressentir à nouveau tout ce qui a toujours rendu ce tournoi spécial pour moi", a indiqué l'intéressée. Alors qu'elle avait planifié sa retraite fin 2020, la maladie a changé les plans de l'Espagnole, bien décidée à faire ses adieux au public sur le court quand elle l'aurait décidé elle-même. "Pouvoir choisir moi-même la date de ma sortie, c'est quelque chose que je désirais au plus profond de mon coeur. C'est ce rêve qui m'a motivée pour m'entraîner avec force", a-t-elle ajouté.

Vue sur les courts de Madrid à l'entraînement au début du mois de mai, Suarez Navarro s'est donc suffisamment rassurée sur le plan physique pour jouer à nouveau en compétition. Il y a quelques semaines, elle disait aussi espérer prendre part aux Jeux Olympiques avant de prendre sa retraite après l'US Open. Paris lancera donc son dernier tour de piste.

