Luca van Assche a remporté samedi le titre juniors de Roland-Garros en battant en finale son compatriote Arthur Fils (6-4, 6-2) pour conclure un tournoi dont le dernier carré était entièrement français. Et si c'était la relève tant attendue chez les Bleus ?

Van Assche, Fils, mais aussi Sean Cuenin et Giovanni Mpetshi-Perricard : quatre garçons en demies que le tennis tricolore verrait bien comme une troisième génération de Mousquetaires après les Cochet-Brugnon-Borotra-Lacoste dans les années 1920-1930 et les Monfils-Tsonga-Gasquet-Simon des années 2010.

"Le tournoi juniors, là ça m'intéresse !", avait lancé le nouveau directeur technique national Nicolas Escudé avant que les tableaux garçons et filles ne commencent et après la disparition de tous les Bleus du tableau principal, dès le deuxième tour de Roland-Garros.

Passés par le Pôle France de Poitiers

Les quatre garçons sont passés par le Pôle France de Poitiers, spécialisé dans la formation des jeunes de 13 à 16 ans, et dont sont issus un joueur sur deux sélectionnés en équipe de France ces dix dernières années.

Actuellement, Sean Cuenin (17 ans, classé -15 en France, 12e ITF et 1 660e ATP), Giovanni Mpetshi-Perricard (17 ans, classé 85e français, 8e ITF et 1 042e ATP) et Arthur Fils (16 ans, classé -15 en France, 18e ITF et 1 035e ATP) s'entraînent au Centre national d'entraînement (CNE) avec des entraîneurs nationaux.

Cuenin travaille avec Eric Winogradsky, Mpetshi-Perricard et Fils avec Jérôme Potier. Luca Van Assche (17 ans, classé -15 en France, 17e ITF et 1 211e ATP) est entraîné par Yannick Quéré dans le cadre du Comité de Paris.

