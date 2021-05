Hugo Gaston va-t-il remettre ça ? Huitième de finaliste l'an passé à Roland-Garros, le Toulousain espère certainement vivre la même aventure pour cette édition 2021. Pour lui, la première bonne nouvelle est en tout cas arrivée ce lundi : il va bien bénéficier d'une wild-card. Dans un communiqué, la Fédération française de tennis a officialisé la liste de ses invitations ce lundi soir. Et on y retrouve donc le 168e mondial. Mais pas que.

Au total, six autres tricolores sont en lice pour le tableau principal : Grégoire Barrère, Benjamin Bonzi, Matthias Bourgue, Arthur Cazaux, Enzo Couacaud et Arthur Rinderknech. Et du côté des femmes ? Elsa Jacquemot, Chloé Paquet, Océane Babel, Clara Burel, Océane Dodin, Harmony Tan et Diane Parry ont bénéficié d'une wild-card.

Les wild-card attribuées par la FFT :

SIMPLE DAMES

Tableau final

BABEL Océane (FRA)

BUREL Clara (FRA)

DODIN Océane (FRA)

JACQUEMOT Elsa (FRA)

PAQUET Chloé (FRA)

PARRY Diane (FRA)

SHARMA Astra (AUS)*

TAN Harmony (FRA)

Qualifications dames

ANDRIANJAFITRIMO Tessah (FRA)

BELGRAVER Julie (FRA)

BOISSON Lois (FRA)

DJOUBRI Salma (FRA)

DROGUET Aubane (FRA)

GADECKI Olivia (AUS)*

JANICIJEVIC Selena (FRA)

MONNET Carole (FRA)

ZHAO Carol (CAN)*

*Wild-cards attribuées dans le cadre d’un accord qui lie la Fédération Française de Tennis avec la Fédération australienne et la Fédération canadienne.

SIMPLE MESSIEURS

Tableau final

BARRERE Grégoire (FRA)

BONZI Benjamin (FRA)

BOURGUE Mathias (FRA)

CAZAUX Arthur (FRA)

COUACAUD Enzo (FRA)

GASTON Hugo (FRA)

RINDERKNECH Arthur (FRA)

La 8ème wild-card est réservée pour un joueur australien dans le cadre d’un accord qui lie la Fédération Française de Tennis avec la Fédération australienne.

Qualifications

FILS Arthur (FRA)

FURNESS Evan (FRA)

GUINARD Manuel (FRA)

JACQUET Kyrian (FRA)

LAMASINE Tristan (FRA)

LEGOUT Timo (FRA)

MARTINEAU Matteo (FRA)

MPETSHI-PERRICARD Giovanni (FRA)

VAN ASSCHE Luca (FRA)

