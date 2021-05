Que le tennis peut être cruel... Evan Furness l'a expérimenté à ses dépens vendredi du côté de la Porte d'Auteuil. Dernier Français en lice au 3e tour des qualifications, le natif de Pontivy a vu de très près les portes du grand tableau du simple messieurs. Et pour cause, le joueur de 22 ans, 329e au classement mondial, a eu trois balles de match à 7-6, 5-4, 40/0 sur son service, avant de s'incliner en trois manches (6-7, 7-6, 6-4) et 3h22 d'un combat acharné face à l'Américain Jenson Brooksby, 163e à l'ATP.

Le scénario est d'autant plus difficile à avaler que mercredi, au 2e tour de ces mêmes qualifications, Furness avait retourné une situation désespérée contre un autre Américain Denis Kudla, après avoir été mené 7-5, 5-3. Comme en 2018, aucun Bleu n'a donc réussi à décrocher son billet pour le tableau final à Roland-Garros, c'est même la quatrième fois que cela arrive depuis le début des années 2000.

Roland-Garros Ni Nadal, ni Djokovic, ni Federer ne joueront dimanche IL Y A 3 HEURES

Pour le tennis féminin français, le constat est encore plus implacable, puisque pour la 15e année consécutive , aucune Bleue n'a réussi à se qualifier.

Roland-Garros Nadal sur la polémique Osaka : "Sans la presse, nous ne serions pas aussi populaires" IL Y A 5 HEURES